Наталью Подольскую раскритиковали в сети из-за странного наряда

Наталья Подольская. Фото из Instagram
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наталья Подольская поделилась в Instagram несколькими снимками с праздничного концерта и вызвала гнев поклонников.
Фанаты 37-летней звезды принялись бурно обсуждать платье певицы. Многие считают, что наряд совершенно не подходит Подольской. В свою очередь, короткий наряд с одним рукавом, согласно комментариям под постом, похож на платье из шторы. "Некрасивое платье", "Нелепое платье и босоножки, уродующие или не красящие стопу", "Какое-то странное платье", - написали фолловеры певицы.
Нашлись и те, кто, напротив, оценил по достоинству выбор звезды. Они оказались в восторге от образа Натальи Подольской и принялись бурно спорить с другими поклонниками в комментариях. -0-