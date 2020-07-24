Наталью Рудову в кожаном плаще не узнали фанаты

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Наталья Рудова поделилась в личном Instagram-аккаунте новым дерзким снимком, а точнее, образом.

Она надела кожаный плащ, сделала себе эффектный вечерний макияж и заплела высокий хвост.

Фолловеры не сразу узнали любимую актрису, многие отметили, что она на себя не похожа. Но тем не менее, подчеркнули, что выглядит Рудова потрясающе - этот дерзкий образ ей очень к лицу.

Недавно она порадовала фанатов фото, на которых видна ее идеальная спортивная фигура.-0-