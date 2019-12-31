Наташа Королева экспериментирует со своим внешним видом - видео

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Наташа Королева поделилась в Instagram новым видео, на котором экспериментирует со своим внешним видом.

Артистка в поиске идеального наряда для Новогодней ночи. Об этом она рассказал в подписи к посту. Певица предстала перед поклонниками с пучком на голове, короткой челкой и ободком с бусами.

Эксперимент оказался удачным, ведь подписчики Наташи Королевой были в восторге от ее внешнего вида. Они отметили, что звезде идет образ из 80-х и оставили под видео сотни восторженных комментариев. -0-