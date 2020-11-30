Наташа Королева кардинально сменила имидж - теперь у нее модная прическа года

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наташа Королева поделилась в Tik Tok своим экспериментом со внешностью - она кардинально сменила имидж.

Теперь голову звезды украшают афрокудряшки. Сначала Королева показала на видео как она выглядит до (у нее на голове заплетен каркас из косичек), а затем фанаты увидели результат - длинные кучерявые волосы.

В Instagram Наташа написала, что это отличный способ преобразиться без ущерба для своих волос.

Фанаты оценили внешний вид певицы.-0-

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