Наташа Королева рассказала подробности о жизни с аборигенами

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наташа Королева не перестает удивлять своих фолловеров в Instagram.

Недавно она показала кардинальную смену имиджа - новую модную прическу года, затем поделилась постом, в котором рассказала, что уехала к аборигенам. Фанаты не особо поняли душевный порыв звезды, но поддержали ее добрым словом и комплиментом.

На этот раз она поделилась подробностями жизни на острове. Например, она сама добывала себе еду, а еще помогала принимать домашние роды. О всех приключениях Натальи можно будет узнать из нового реалити.

Фанаты оценили такой опыт Королевой и написали, что с радостью ждут подробности. -0-