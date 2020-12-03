Наташа Королева с новой прической уехала на острова и живет с аборигенами - фото

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наташа Королева не перестает удивлять своих подписчиков. Недавно она кардинально изменила имидж и сделала модную прическу года, а теперь поделилась в Instagram сенсационным признанием.

Дело в том, что Наташа уехала на острова в одиночестве и живет с аборигенами - так она сама написала в подписи к посту. Звезда излила душу фанатам, призналась, что у нее выдался тяжелый год. Именно поэтому она уехала, бросив все.

Фанаты отметили, что Королева выглядит счастливой и пожелали отличного отдыха и восстановления сил и энергии.-0-