Наташа Королева шокировала фанатов сменой имиджа

2 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. В социальных сетях появилось новое фото Наташи Королевой. Так, в одном из Instagram-аккаунтов певица предстала в новом роковом образе. 45-летняя Королева сбросила лишние килограммы и примерила новые макияж и укладку.
Снимок привел фанатов певицы в недоумение. Некоторые подписчики оценили образ и оставили в комментариях комплименты, другие посчитали Королеву не похожей на себя и сравнили с певицей Еленой Темниковой.-0-
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