Наташа Королева удивила Instagram ярким образом

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Наташа Королева предпочитает интересно и сдержанно вести свой Instagram, однако последний пост выбивается из рамок.

На этот раз певица предстала в очень ярком образе, который восхитил пользователей. Наташа Королева решила отметить свой день рождения с необычной разноцветной прической: длинные косы, заплетенные резинками. Сразу же в глаза бросается цвет шевелюры артистки, однако это пришлось по вкусу фолловерам. Также они не оставили без внимания и яркий наряд Наташи Королевой, подчеркнувший ее естественную красоту.

Разумеется, мало кому удалось сдержать эмоции и люди поспешили выразить свои впечатления в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-