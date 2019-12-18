Наташа Королева в образе Мальвины удивила поклонников

Наташа Королева. Фото из Instagram
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Наташа Королева поделилась на своей странице в Instagram новым роликом со съемок в Майами.
На кадрах 46-летнию артистку можно увидеть в необычном образе, который удивил подписчиков знаменитости. Певица преобразилась до неузнаваемости. Звезда примерила на себя длинные голубые косы и сделала яркий макияж в стиле Мальвины.
Привлекли внимание поклонников и движения Наташи Королева, а многие еще и насладились песней "Хрустальное сердце Мальвины", которую артистка исполняет во время съемки видео. За несколько часов пост в Instagram собрал сотни тысяч просмотров. -0-