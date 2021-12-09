Наташу Королеву раскритиковали в Instagram за слишком явный фотошоп

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Наташа Королева представила в Instagram новый пост, однако в ответ получила критику.

Певица опубликовала совместный кадр со своим мужем Сергеем Глушко и подверглась критике пользователей. Многие подписчики Наташи Королевой упрекнули ее в том, что на фото она слишком переборщила с фотошопом. Даже черное платье и яркие красные губы не смогли спасти ситуацию, ведь ретушь на снимке слишком очевидна.

Наташа Королева. Фото из Instagram

Критика поклонников не помешала посту собрать огромное число лайков и множество восхищенных отзывов. -0-