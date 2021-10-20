Наука рулит: житель Китая продемонстрировал настоящее чудо, используя физику (Видео)

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появились любопытные кадры, которые впечатлили многочисленных юзеров сети.

Мужчина из Китая смог продемонстрировать настоящее чудо, а для этого решил использовать некоторые предметы и свои знания физики. Местный житель взял бутылку, несколько гаечных ключей и расположил их таким образом, что наверху всей конструкции легко разместился садовый горшок.

Конечно, получилось у героя видео все не с первого раза, однако, в конце концов, он на личном примере показал, что наука рулит, ведь горшок для цветов спокойно разместился прямо на вершине сооружения. Кадры восхитили сеть, а пользователи за непродолжительное время посмотрели видео огромное число раз. -0-