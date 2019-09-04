Назван лучший фильм, снятый по комиксам

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим фильмом, снятым по комиксам, эксперты назвали картину режиссера Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Еще до премьеры пользователи и критики оценили ее на 9,6 балла из 10 возможных, сообщает портал International Movie Data Base .

Премьеры еще не было, и рейтинг после релиза может измениться. А пока "Джокер" превзошел "Темного рыцаря" Кристофера Нолана и "Мстителей: Финал" братьев Руссо.

Сюжет "Джокера" - история становления одного из самых известных суперзлодеев из мира DC – комика Артура Флека. На главную роль в картину приглашали сначала Леонардо Ди Каприо, но актер отказался от съемок в пользу работы с Квентином Тарантино над проектом "Однажды в Голливуде".

На создание "Джокера" затрачено $55 млн.-0-