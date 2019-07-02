Назван лучший в мире дом

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри премии AR House 2019, ежегодно вручаемой журналом The Architectural Review, назвало лучшим в мире частный дом в японском городе Курасики. Об этом сообщается на сайте премии.

Дом одноэтажный, он спроектирован токийским бюро General Design Co.

В основу был положен старый дом, который усовершенствовали и осовременили. Строение претерпело существенные изменения, однако полностью удалось сохранить крышу постройки.

Лидер выбирался из 200 проектов, созданных архитекторами всего мира.

В число лауреатов вошли архитектурные бюро Collectif Encore, David Leech Architects, MORQ, AZL Architects и Kochi Architect's Studio.-0-