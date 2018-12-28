Назван самый переоцененный актер Голливуда

28 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Названы имена актеров Голливуда, чьи гонорары стали выше прибыли от фильма с ними. Этот рейтинг опубликовал Forbes.
Возглавляет список Мэттью Макконахи. Он сыграл главную роль в киноленте "Темная башня". Тогда эту работу актера посчитали провалом года. С каждого заплаченного ему доллара в виде прибыли вернулось только $1,1. Вторую позицию в рейтинге занял Кристиан Бейл. Он сумел вернуть $1,5. На третьем месте разместился Мэтт Дэймон. Также в рейтинг попали Риз Уизерспун, Шарлиз Терон и Том Круз.-0-
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