Назван самый популярный город в мире

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым популярным городом мира назван Бангкок – столица Таиланда. За один год его посетили около 23 млн туристов, они оставили здесь $20 млрд, сообщает в ежегодном отчете Mastercard's 2018 Global Destination Cities Index.

На втором месте – Париж, в прошлом году его посетили 19 млн путешественников, которые потратили там $14 млрд.

На третьей строчке - Лондон. Количество иностранных туристов за год в этой столице - 19 млн человек, они потратили там $16,5 млрд.

В "десятку" самых посещаемых туристами городов вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

Эйфелеву башню в Париже в июле признали самой фотографируемой достопримечательностью в мире. На второй строчке – Колизей и фонтан Треви в Риме, затем храм Святого Семейства в Барселоне, Нотр-Дам и Йенский мост в Париже.-0-