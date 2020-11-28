Названа дата 24-го Шанхайского международного кинофестиваля

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) состоится 11-20 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт фестиваля.

Отмечается, что заявки на участие принимаются с 1 декабря по 31 марта и для конкурсной программы, и для показов в разделе "Международная кинопанорама".

Шанхайский кинофестиваль проходит с 1993 года. На него съезжаются знаменитости мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы превратился в площадку для международного обмена и культурного сотрудничества.

В основную конкурсную программу "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) входят полнометражные, короткометражные, анимационные и документальные фильмы.-0-