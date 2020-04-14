Фарелл Уильямс
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названа самая популярная песня десятилетия. Об этом сообщает BBC.
Рейтинг составили в Великобритании с учетом того, как часто песня звучала в эфире радио или телевидения. На первом месте оказалась композиция Happy Фарелла Уильямса. Изначально песня была написана в качестве саундтрека для мультфильма "Гадкий я 2".
На втором месте оказалась работа певицы Адель Rolling In The Deep, вошедшая во второй альбом любимицы миллионов. К слову, именно эта песня принесла исполнительнице три премии "Грэмми".
Замкнула тройку лидеров совместная композиция Moves Like Jagger группы Maroon 5 и Кристины Агилеры.-0-