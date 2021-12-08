Названа самая смешная фотография домашнего животного в 2021 году

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурсе Comedy Pet Photo Awards - 2021 определили лучшие фото домашних любимцев, которые стали самыми смешными в 2021 году.
Победительницей конкурса стала Зои Росс и ее снимок Whizz pop, на котором запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора. Девушка сделала забавный снимок в Великобритании, когда решила сфотографировать развлечения своего питомца. В итоге фотография стала самым смешным снимком в 2021 году, а женщина получила различные призы.
Помимо всего прочего, жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards - 2021 выбралолучшие снимки в категориях: "Домашние питомцы, похожие на своих хозяев", "Юниоры", "Кошки - наши изумительные друзья", "Собаки - наши лучшие друзья", "Могучий конь" и "Другие животные". -0-