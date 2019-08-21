Названо самое страшное в мире туристическое место

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты назвали самую жуткую туристическую достопримечательность в мире, сообщает The Sun .

Ею признан Остров кукол недалеко от мексиканского Мехико. По легенде, священник Хулиан Сантана Баррера, живший на острове, услышал крик девушки. Когда мужчина прибежал на звук, ее уже не было, а в воде плавала кукла. Священник повесил игрушку на дерево в память о погибшей. До своей смерти в 2001 году Баррера утверждал, что находил в воде кукол. Он вешал их на деревья, чтобы успокоить призрак утонувшей девушки, блуждающий по острову.

Кроме священника на острове никто не жил, поэтому доказать или опровергнуть его рассказ никто не может. Туристы начали массово приезжать на остров, усеянный тысячами кукол, несмотря на его мрачность.-0-