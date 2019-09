Названы лучшие астрофотографии года

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевская обсерватория в Гринвиче объявила победителей конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Лучшим астрофотографом 2019 года стал Ласло Францикс из Венгрии со снимком "В тень" (Into the Shadow), сообщает издание об искусстве My Modern Met .

Ласло Францикс. "В тень"

Бен Буш. "Бен, Флойд и Вселенная"

Ласло Францикс удостоен звания "Астрономический фотограф года" за новаторский взгляд на лунное затмение. Художественно компилируя кадры, венгерский фотограф показал 35 фаз полного затмения в удивительных цветовых переходах от красного к черному и белому. Учитывая, что в 2019-м празднуется 50-я годовщина высадки на Луну, выбор жюри не удивляет.

Ван Чжэн. "Через небо истории"

Джеймс Стоун. "Космическая розетка"

На этот престижный конкурс, который состоялся уже в 11-й раз, в нынешнем году поступили рекордные 4,6 тыс. заявок от фотографов из 90 стран мира.

Игнасио Диаз Бобийо. "Туманность Статуи свободы"

Йимин Ли. "Семицветное перо Луны"

Среди работ, победивших в различных категориях конкурса, - живописная панорама северного сияния, снятая с горы на Лофотенских островах в Норвегии, а также кристально чистый вид галактики, расположенной на расстоянии 90 млн световых лет от Земли. Эти мистические пейзажи уравновешены фотографиями, на которых запечатлена связь космоса и человека. Одна из самых ярких - снимок Бена Буша "Бен, Флойд и Вселенная", на котором запечатлены Марс, Сатурн, слабый проблеск Млечного Пути, а также силуэты фотографа и его верного пса.

Росс Кларк. "Сокровища Ориона"

Руслан Мерзляков. "Галактический маяк"

Лучшие кадры конкурса будут представлены в Национальном морском музее Великобритании в Лондоне до 26 апреля 2020 года.-0-

Фото Insight Investment Astronomy Photographer of the Year