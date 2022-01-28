Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Numbeo провела исследование и выяснила, какие страны являются самыми опасными для туристов, а результаты разместила на официальном сайте.
Согласно предоставленным данным, туристы имеют наибольшую вероятность стать жертвой преступления на улицах Венесуэлы. Индекс преступности в этой стране составляет 83,58 балла, а индекс безопасности, соответственно, - 16,42 балла.
Вторую строчку в приведенном рейтинге заняла Папуа-Новая Гвинея, где индекс преступности достигает 81 балла. Замыкает первые строчки рейтинга Афганистан (77 баллов) и Южная Африка (76 баллов).
Помимо всего прочего, организация Numbeo отмечает, что одними из самых опасных стран для путешествий в 2022 году является Гондурас (74,1 балла), Тринидад и Тобаго (71,3 балла), Гайана (68,9 балла), Сальвадор (68,6 балла), Ямайка (67,8 балла). Замкнула топ-10 государств, где туристам следует быть максимально осторожными, Сирия с индексом преступности 67,4 балла.-0-
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