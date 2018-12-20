Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитетный киноресурс IMDb назвал самые ожидаемые фильмы будущего 2019 года. В рейтинге лидируют супергеройские картины. Самый ожидаемый – "Капитан Марвел".

Следом за ним идут другие картины о супергероях – "Мстители: Финал", "Люди Икс: Темный Феникс", "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "Оно 2", "Стекло", "Джокер", "Алладин" и "Хеллбой".

Киноресурс обнародовал список самых ожидаемых сериалов. В ТОП-10 вошли "Благие знамения", "Я – ночь", "Перерождение", "Академия Амбрелла", "Хранители", "Пацаны", "Убийственный класс", "Приятные хлопоты", "Роковой патруль" и "Темные начала".-0-