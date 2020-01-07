Названы самые привлекательные паспорта мира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Henley & Partners обновила Индекс паспортов мира, Беларусь в нем заняла 68-е место, сообщили БЕЛТА в компании.

Авторы индекса анализируют визовые правила 200 государств и ранжируют их по количеству стран безвизового въезда.

Первое место в индексе удерживает третий год подряд Япония. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил второе место с показателем 190 стран. Республика Корея и Германия на третьем месте (189 направлений).

Беларусь в рейтинге переместилась с 66-го на 68-е место. Белорусы могут посещать без визы 75 стран.

Аутсайдером индекса по-прежнему является Афганистан. Его граждане могут посещать без визы 26 направлений. Разница между показателями паспортов Японии и Афганистана достигла 165 пунктов - это самый большой разрыв между первым и последним местами за всю историю индекса.

Авторы рейтинга отмечают, что страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте, имея безвизовый доступ в 183 страны, Кипр - на 16-й строчке (174 страны). Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направления.

Индекс паспортов компании Henley & Partners издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.-0-