Не на того нарвался: черепаха ответила яростной атакой на нападение акулы - видео

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень необычные кадры удалось запечатлеть ученым в заливе Робак на западе Австралии. Кадры публикует издание The Guardian.

Интересный инцидент записала камера, установленная на панцире зеленой черепахи. Таким образом специалисты изучают жизнь животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

В этот раз на черепаху напала тигровая акула, однако дальше все начало развиваться по сценарию, которого никто не ожидал. Обычно морские черепахи пытаются скрыться или прячутся в панцирь при виде хищника, но эта особь решила не отступать.

Вместо этого черепаха ответила яростной атакой на нападение акулы и даже несколько раз укусила обидчика. Разумеется, такая реакция восхитила ученых и еще несколько сотен тысяч юзеров, которые посмотрели кадры. -0-