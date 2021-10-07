Не надо так поступать: кот очень расстроился, что его не гладят (Видео)

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка разместила на YouTube кадры, которые растрогали и даже, местами, вызвали негодование пользователей сети.

Хозяйка пушистого рыжего кота уселась на кровать, а ее питомец разместился рядом. Животное соскучилось по ласке и поэтому начало гладить руку человека лапой, требуя внимания. Женщина специально не обращает внимание на пушистика, из-за чего тот расстраивается и отворачивается.

Кадры развеселили и умили юзеров, однако многие посчитали, что не надо так поступать. Котика всегда надо погладить, ведь только посмотрите на его взгляд. Неудивительно, что видео посмотрели огромное число раз. -0-