Не навреди – медики о самолечении, антибиотиках и COVID

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем опасны антибиотики и почему медики категорически не рекомендуют самостоятельно лечить ими коронавирус – рассказала доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина.

Специалист отметила, что при коронавирусе антибактериальная терапия не нужна, пишут "Известия". Антибиотики никак не влияют на динамику выздоровления при ковид, а только вредят. Медик заметила, что такие препараты зачастую принимают неправильно: не обеспечивая защиту для кишечника. В результате пациенты страдают диареей и от других проявлений "больного живота".

В любом случае, антибиотики больному должен назначать только врач, резюмировала Татьяна Бандурина.-0-

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