Не обращай внимания! У американца во дворе образовалась целая оленья трасса - видео

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель штата Аляска смог записать на видео интересные и забавные кадры, которыми он с радостью поделился на YouTube.

Несколько месяцев назад он установил у себя во дворе камеру, которая записывала все происходящее на заднем дворе его дома.

Одним сентябрьским утром камера с полна окупилась, ведь смогла записать на видео целую оленью трассу. В объектив камеры попало стадо северных оленей, которые решили пробежать до своей цели прямо через двор мужчины. Причем, все произошло в восемь утра в воскресенье, что только прибавило ролику популярности.

Несколько десятков животных пробегают мимо дома, а все происходящее можно описать одной фразой: "Не обращай внимания!". Разумеется, кадры повеселили юзеров сети, которые быстро посмотрели видео несколько тысяч раз. -0-