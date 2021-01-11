Не останавливайся! Кот обожает почесывания и не позволяет человеку расслабляться (Видео)

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательные кадры запечатлели в Ванкувере. Видео разместили на YouTube.

В объектив камеры попал милый котик, который обожает почесывания. Человек и не против ему в этом помочь, но, когда тот останавливается, то начинается самое интересное.

Кот не дает человеку расслабиться и всеми милыми способами заставляет продолжить почесывания. Он встает на задние лапки, а передними дает понять, чтобы люди не останавливались. Разумеется, мало кому удается устоять перед такими уговорами, поэтому кот всегда получают почесывания, которые он так обожает. -0-