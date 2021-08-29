Не останавливайся! Пушистый тренер Рокки всегда рад поддержать своего ученика - видео 

Кот по кличке Рокки оказался заперт на карантине вместе со своей семьей. Люди решили не сидеть без дела и устроили небольшую тренировку. Никто из домашних даже не подозревал, что рядом с ними живет настоящий пушистый тренер.











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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появились впечатляющие кадры, которые наполнены мотивацией.Хозяин котика принялся отжиматься, а уже рядом с его головой сидел Рокки, который так и говорил своим видом - не останавливайся! Кот-тренер всегда рад поддержать своего ученика, а вот кадры от души повеселили пользователей и собрали массу разнообразных комментариев. -0-