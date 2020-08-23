Не останавливайся! Собака обожает почесывание по животу - видео

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделились жители Шотландии, которые им удалось запечатлеть у себя дома. Видео разместили на YouTube.

В объектив камеры попало любимое занятие собаки. Питомец по кличке Хор обожает почесывания. Особенно ему по душе, когда гладят живот и грудь. В очередной раз песик уселся в свою забавную позу, а хозяйка принялась его чесать.

Забавно еще и то, что каждый раз, когда человек останавливается, пес лапой ударяет по руке и в его глазах читается одна простая мысль: "Не останавливайся!".

Пользователи сети восхитились кадрами, а также посмеялись от души с забавного питомца. Люди отметили, что не смогли бы отказать такому милому песику. -0-