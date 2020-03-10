Не подозревающий пес получил от терпеливого кота подзатыльник - видео

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин кота по кличке Рута и собаки по имени Ховье поделился на YouTube забавным роликом, который развеселил миллионы людей.

В кадре можно увидеть терпеливого кота, рядом с которым сидит песик. Пушистик сосредоточен, и по его мордочке видно, что он продумывает хитроумный план, требующий терпения и ловкости.

В какой-то момент кот приводит задуманное в действие и бьет подзатыльник ни о чем не подозревающему псу. Собака реагирует молниеносно на такую наглость, однако пушистый "задира" успевает скрыться в соседней комнате.

Ролик развеселил хозяина животных, задорный смех которого слышен на заднем плане, а также миллионы пользователей сети.-0-