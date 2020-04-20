Не сидите просто так! Волочкова показала, чем может быть полезен диван во время карантина

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Волочкова предлагает пользователям Инстаграм, находящимся дома на карантине, не сидеть просто так, а двигаться.

Она разместила видео, в котором демонстрирует несколько полезных по ее словам упражнений, позволяющих вести активный образ жизни даже в четырех стенах.

Дело, конечно, хорошее, но не без нюансов: вряд ли большинство обывателей, посмотревших видео, обладают такой же растяжкой и сумеют повторить некоторые предложенные Анастасией "кульбиты". К тому же, не всякий диван может подойти для выполнения упражнений и столь широкий пуфик (вспомогательный "снаряд") есть далеко не в каждой квартире!

Тем не менее, мастер-класс по фитнесу от Волочковой пользуется популярностью у фолловеров: буквально за пару часов пост набрал больше тысячи лайков.-0-