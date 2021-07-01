Не тот район: более 30 касаток окружили яхту и попытались ее перевернуть (Видео)

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа яхтсменов сделала в Гибралтарском проливе уникальные кадры, которые мигом привлекли внимание юзеров. Видео разместили на YouTube.

Около 30 касаток окружили и напали на яхту в 40 километрах от берегов Испании. Мужчины были удивлены такому поведению касаток и осознали, что заплыли не на тот район. Морские обитатели несколько раз ударили яхту, а также бросались на руль корабля, пытаясь ее перевернуть.

В итоге люди решили убрать паруса, выключить двигатель и заварить чашечку чая. С напитком они ждали, пока рыбы успокоятся, а один из них включил камеру, что позволило сделать уникальные кадры. "Складывалось впечатление, что у касаток был план и они были злы", - рассказал автор ролика.

Спустя два часа касатки уплыли, так и не добившись желаемого, а вот кадры пришлись по вкусу пользователям, ведь видео уже посмотрели сотни тысяч раз. -0-