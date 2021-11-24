Не вижу препятствий: кот Дима рассмешил до слез юзеров сети своей настойчивостью (Видео)

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из России разместила на YouTube кадры, которые рассмешили до слез многих юзеров сети.

Женщина отдыхала дома, когда перед ней предстала поистине уморительная картина. Вместе с людьми в квартире живет кот по кличке Дима. Питомец не видит препятствий, особенно, когда это касается еды. В очередной раз хозяйка оставила различные вкусняшки на столе, но уже через несколько минут там был кот.

Питомец без проблем залез на стол, а его задние лапы свисали. Впрочем, этого хватило, чтобы удержаться на столе и отведать вкусностей. Хозяйка кота, как и юзеры сети, не могли смотреть без смеха на это действие, поэтому неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров. -0-