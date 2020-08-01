Не все потеряно: заключенные в США спасли жизнь охраннику и попали на видео

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел в одном из исправительных учреждений в штате Джорджия в США. Об этом сообщает The Independent. Камеры, установленные в тюрьме, запечатлели момент, когда одному из охранников стало плохо. У мужчины произошел сердечный приступ. Помощник шерифа Уоррен Хоббс упал без сознания и ударился головой. Это заметил один из заключенных. Он принялся звать на помощь и своими криками привел в себя пострадавшего. Охранник с сердечным приступом сумел открыть камеру неравнодушного заключенного Митчелла Смоллза, который попал в тюрьму за драки и правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Мужчина бросился к охраннику и вызвал подмогу с помощью рации и телефона. Позже к нему присоединились еще несколько заключенных. Благодаря этому к помощнику шерифа вовремя подоспел врач. Мужчина остался жив, а руководство тюрьмы выразило благодарность заключенным за помощь охраннику.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!