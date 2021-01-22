Нефертити из пчелиных сот и "Душа" от Pixar: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Пчелы как помощники скульптора, новая анимация от студии Pixar, необычные факты о сне и рецепт ароматного картофеля с помидорами. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Египетская царица из пчелиных сот

Скульптура Нефертити авторства словака Томаша Либертини появилась благодаря трудолюбивым пчелам. Сюжет работы основан на изваянии египетской царицы, датированном 1345 годом до н.э.

Рисунок Эрже к комиксу про Тинтина продан за 3,2 млн евро

Обложка к комиксу о приключениях Тинтина с иллюстрацией Эрже была продана на аукционе Artcurial за 3,2 млн евро. Теперь это самое дорогое произведение в своем жанре.

Не позволяй душе лениться!

Похоже, прошло то время, когда мультипликационные и анимационные фильмы воспринимались исключительно в качестве продукции, предназначенной лишь развлекать наших чад младшего и среднего возраста.

Творения студии Pixar прошли впечатляюще стремительный путь от забавной "Истории игрушек" до недавно вышедшей на экраны очень и очень философской "Души" (Soul). Давайте признаем, что любимые во многих семьях мультики действительно начали поднимать далеко не детские, порой весьма взрослые темы и приковывать к экранам больше взрослых, чем малышей. Очередная работа режиссера Пита Доктера – явное тому подтверждение.

Этот необычный сон: малоизвестные факты о нашем ночном времяпровождении

Что происходит с нашим организмом, когда мы спим? Почему нас иногда мучают кошмары? Бывают ли сны вещими? Насколько наш сон зависит от природных и погодных явлений? Научные исследования, проведенные за последние 30 лет, проливают свет на то, что происходит за 8 часов сна, которые обычно необходимы каждому из нас. Несмотря на то что человеческий сон для ученых по-прежнему остается темой с множеством вопросов без ответов, мы решили собрать воедино несколько забавных и интересных фактов о нем.

Запеченный картофель с помидорами

Рецепт нежного ароматного картофеля, запеченного с томатами и зелеными оливками. Это блюдо можно употреблять как самостоятельное постное. Также оно может стать изысканным гарниром к мясу или рыбе.

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Фото из открытых источников