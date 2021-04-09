Неизвестное "трехглазое" существо озадачило юзеров сети (Видео)

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok завирусился ролик с необычным животным, которое вызвало огромную массу вопросов.

Пользователь из США включил камеру, когда заметил неподалеку странное животное. Перед ним пробежал зверек, очень похожий на смесь крысы и белки. У животного была черная шерсть, но больше всего озадачили зрителей его три глаза.

Многие посчитали "трехглазого" зверя гибридом или мутировавшей белкой, начав строить самые абсурдные теории его происхождения. Впрочем, другие посчитали, что перед ними белка-меланист, которая страдает чесоткой. К слову, за непродолжительное время пост собрал свыше шести миллионов просмотров. -0-