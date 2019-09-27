Неизвестное видео с Аллой Пугачевой опубликовал Игорь Николаев

Алла Пугачева. Фото из архива
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский композитор Игорь Николаев поделился на своей странице в Instagram ранее неизданным видео с Аллой Пугачевой.
На кадрах можно увидеть, как молодая Примадонна исполняет песню Николаева "Прости, поверь". Согласно подписи композитора, кадры были сделаны в 1986 году. Кроме этого, один из комментаторов уточнил, что выступление было записано в Томске.
Помимо выступления, в ролик попали моменты с прогулки по городу и из студии. Многие поклонники Аллы Пугачевой поблагодарили Игоря Николаева за видео и восхитились песней. Впервые Примадонна исполнила эту композицию в 1985 году вместе со шведским коллективом Herreys. -0-