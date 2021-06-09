Неизвестную популяцию голубых китов обнаружили в Индийском океане

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи обнаружили ранее не известную популяцию голубых китов - самых больших млекопитающих на планете. Они обитают в Индийском океане, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Интересно, что открытие сделали при помощи детекторов бомб. Подводные микрофоны случайно записали пение морских животных.

"Мы обнаружили целую новую группу карликовых голубых китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, судя по огромному количеству голосов, которые мы слышим", - рассказала профессор Университета Нового Южного Уэльса и морской эколог Трейси Роджерс.

Голубых китов в Южном полушарии весьма сложно изучать, поскольку они предпочитают держаться на глубине и редко показываются на поверхности. Отслеживая популяции, ученые полагаются в основном на звуковые сигналы. Песни китов могут разноситься в воде на расстояние от 200 до 400 км. У каждой отдельной группы есть свой репертуар, уникальный, как отпечатки пальцев. Ученые до сих пор не знают, рождаются ли киты с умением петь или обучаются этому впоследствии.

Новую группу китов исследователи назвали "Чагос" в честь расположенного поблизости архипелага. Вероятно, она мигрирует по Индийскому океану в зависимости от времени года.

"Мы нашли их следы не только в центральной части Индийского океана, но и далеко на севере, на побережье Шри-Ланки, на востоке Индийского океана до побережья Кимберли на севере Западной Австралии", - рассказали ученые.

Карликовые голубые киты значительно меньше своих собратьев, но при этом отличаются внушительными размерами: они могут достигать свыше 20 м в длину и 90 т веса.-0-