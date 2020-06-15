Неизвестный забыл в поезде мешок с золотом

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швейцарии разыскивают человека, который оставил в поезде мешок с тремя килограммами золота, сообщает Daily Mail.

Случай произошел в октябре прошлого года. Машинист обнаружил в вагоне железнодорожного состава, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, подозрительный мешок. Мужчина открыл его и обнаружил, что внутри лежат золотые слитки весом около трех килограмм.

Следователи провели внутреннее расследование, однако оно не дало результатов. Тогда было решено дать объявление о поиске хозяина интересной находки. Не сообщается, как местные власти намерены определить владельца, однако у него есть пять лет, чтобы забрать находку. -0-