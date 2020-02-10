"Неловко вышло": комик подставил Анну Седокову, когда показал ее лицо без макияжа

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 37-летняя артистка Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок из-за закулисья съемок одного из юмористических шоу и восхитила подписчиков.

Певица показала кадр из программы, где она лежит в эффектном красном платье на сцене рядом с юмористом Антоном Шастуном. Поклонники восхитились увиденным, однако только до того момента, когда комик показал тот же кадр у себя в Instagram.

Тут то подписчики Анны Седоковой поймали ее на фотошопе. По все видимости, мама троих детей прибегает к современным хитростям, чтобы удержать фанатов.

Антон Шастун загрузил в сеть фотографию без корректировок, когда Анна Седокова у себя на странице изменила кадр: у звезды на снимке кожа другого цвета и не такая уж и гладкая. К слову, форма носа тоже изменилась. Пользователи не смогли пройти мимо и продолжают бурное обсуждение. -0-