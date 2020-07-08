Немец нашел своего пса на другом конце света спустя пять лет после пропажи

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Германии в 2015 году отправился вместе с псом в Австралию, сообщает Daily Mail.

Студент гостил в караван-парке на севере Австралии и в в какой-то момент потерял своего питомца по кличке Чоппер. Поиски не принесли желаемого результата и Лиф Фишер отправился домой в Германию.

С того момента мужчина стал все чаще просматривать страницы в Facebook, посвященные пропавшим вещам и животным в Австралии. Парень даже не думал заводить нового пса, ведь утрата верного друга сильно по нему ударила. Он долго переживал, однако спустя пять лет судьба преподнесла ему неожиданный сюрприз.

Пса по кличке Чоппер обнаружили в городе Кэтрин, который располагается на расстоянии 674 километров от места пропажи животного. Никто не знает, как питомец преодолел такой путь, однако парень стал делать все возможное, чтобы вернуть друга домой. Пока ему мешает законодательства Германии, а также нехватка средств.

Пес может попасть в страну только спустя три месяца после прививки, а поездка из Австралии парню обойдется в восемь тысяч австралийских долларов. Пока песик будет жить у неравнодушного австралийца, которые вызвался приютить животное. В свою очередь, деньги на поездку студент из Германии намерен собрать с помощью краудфандингового сервиса GoFundMe. -0-