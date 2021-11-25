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Калейдоскоп
25 ноября 2021, 15:30

Необычная оптическая иллюзия очаровала и поставила в тупик юзеров (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка и TikTok разместила занятный ролик, который мигом привлек внимание пользователей сети.

Женщина в небольшом видео продемонстрировала необычную оптическую иллюзию, которая очаровала и поставила в тупик многих людей. В кадре был запечатлен небольшой кусочек бумаги, который создает ощущение, что человек смотрит на коридор.

Впрочем, ничего подобного там не оказалось, ведь в ролике на столе располагается бумажная модель. На ее грани с помощью карандашей и фломастеров были нанесены рисунки картин, окон и пола. Блогерша сначала сняла скульптуру сверху, а затем сбоку.

Необычный ролик удивил юзеров, а многих людей поставил в тупик. С другой стороны, именно это и принесло кадрам популярность, ведь за короткое время их посмотрели более 4,5 миллионов раз. -0-

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