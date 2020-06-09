Необычная встреча олененка и кота продолжилась дружбой - видео

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская семья однажды обнаружила белохвостого олененка на своем участке возле дома. По всей видимости, мама бросила его или погибла.

Истощенный детеныш пришел к людям. Хозяева дома не остались равнодушными и выходили зверя, который остался жить у них во дворе.

На видео в Youtube олененок знакомится с соседским котом. С первых минут животные прониклись симпатией друг к другу. Олененок даже облизал домашнего "хищника", а тот, в свою очередь, потерся о нового друга спиной в знак доверия.

Пользователей поразило удивительное общение животных. Видео собрало более миллиона просмотров и тысячи лайков.-0-