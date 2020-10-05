Необычное природное явление запечатлели на видео в Индии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное по природе атмосферное явление попало в объектив камеры на юге Индии.

Местные жители услышали звуки дождя, однако что-то было не так. Тогда они вышли на улицу и увидели необычное природное явление.

vvv1

Сильный дождь шел только на одной стороне дороги, когда вторая половина оставалась абсолютно сухой. Разумеется, люди принялись снимать происходящее на камеру. Кадры оказались очень редкими, а пользователи отметили, что взглянуть на такое необычное природное явление - того стоит. -0-