Необычное выпускное фото. Отец и дочь повторили снимок через 18 лет

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тори Роуч из штата Техас поделилась в Twitter фотографией со своим отцом.
Заканчивая старшую школу, девушка решила сделать день еще ярче. Они с папой смогли повторить фотографию на том же стадионе, в такой же зеленой мантии и шапочке. Выпускница преодолела свое стеснение и забралась на руки своего отца, как и 18 лет назад.
После этого в соцсетях начался ажиотаж. Милая парочка смогла покорить сердца пользователей и всего за пару дней пост Тори Роуч набрал более 175 тысяч лайков.
Девушка призналась, что этот момент сблизил ее с папой, потому что они смогли разделить эмоции, которые испытали в день своих выпускных — такое удается не всем. -0-
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