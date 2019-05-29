Необычное выпускное фото. Отец и дочь повторили снимок через 18 лет

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тори Роуч из штата Техас поделилась в Twitter фотографией со своим отцом.

Снимок мог бы пройти мимо пользователей интернета, если бы не одно но: когда Тори Роуч рассматривала старые снимки семьи, то нашла старую фотографию своего отца, который на выпускной взял свою годовалую дочь.

Заканчивая старшую школу, девушка решила сделать день еще ярче. Они с папой смогли повторить фотографию на том же стадионе, в такой же зеленой мантии и шапочке. Выпускница преодолела свое стеснение и забралась на руки своего отца, как и 18 лет назад.

Фото Тори Роуч

После этого в соцсетях начался ажиотаж. Милая парочка смогла покорить сердца пользователей и всего за пару дней пост Тори Роуч набрал более 175 тысяч лайков.

Девушка призналась, что этот момент сблизил ее с папой, потому что они смогли разделить эмоции, которые испытали в день своих выпускных — такое удается не всем. -0-