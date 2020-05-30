Необычную схватку двух жирафов в стиле кунг-фу записали на видео

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречу двух жирафов, которые решили устроить драку за лидерство, смогли записать на видео. Об этом пишет The Sun.

Девушка из Зимбабве прогуливалась по местному парку, когда заметила двух жирафов. Животные выясняли отношения. В какой-то момент один из них просунул свою длинную шею под заднюю ногу противника, из-за чего тот задрал ее и едва не ударил оппонента в стиле кунг-фу.

Крупный жираф начал ходить вокруг на трех ногах, чтобы освободиться. Затем они начали двигаться друг за другом, а ролик прерывается, когда один из жирафов замахивается на другого.

Девушка отметила, что подобное поведение очень необычно для этого вида животных. Ролик пришелся по вкусу пользователям сети, которые сравнили увиденное с практикой йогой или кунг-фу.-0-