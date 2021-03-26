Необычный Акунин и вдохновение от природы: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Источник вдохновения для модельеров, необычный Борис Акунин, мебель из странных материалов, рейтинг самых дорогих автомобилей и рецепты очень вкусной турецкой пиццы. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Национальность – "москвич". Необычный Акунин

Уроженец Грузии, свою национальность он определяет как "москвич" – то есть человек без четкого представления о собственной этнической принадлежности. В молодости водил экскурсии по Москве для японских делегаций, прожил несколько лет в Стране восходящего солнца и даже женился на японке. Знакомьтесь: Борис Акунин.

Десять самых дорогих автомобилей в мире. Рейтинг

Тяжелая экономическая ситуация, которая вызвана пандемией коронавируса, явно не способствует громким премьерам. Сегмент ультрадорогих машин исключением не стал – в рейтинге самых-самых в 2021 году первые места занимают модели, которые были представлены еще до пандемии.

Живые источники вдохновения модельеров

Цветы, медузы, беспозвоночные, глубоководные жители, рыбы и насекомые – все они в свое время расцветкой или формой вдохновили модельеров на создание совершенно умопомрачительных нарядов. Американка Джилли Шерман собрала у себя в Instagram своеобразную коллекцию фотографий моделей одежды и их прообразов. Показываем некоторые из них.

Смола, пенопласт и веревки – неочевидные материалы для мебели

Мы привыкли к мягким диванам, деревянным или пластиковым стульям, удобным креслам и "растущей" мебели для детей. Но дизайнеры никогда не останавливаются в творческих поисках, экспериментируя в том числе и с материалами. Расскажем о некоторых из разработок.

Рецепты турецкой пиццы пиде с мясом, картофелем, шпинатом и сыром

Тесто для пиде и итальянской пиццы очень похожи, а начинки могут быть какими угодно. Традиционно пиде готовится с мясным фаршем, в который добавляется измельченные лук, сладкий перец, петрушка и немного томатной пасты.

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Фото из открытых источников