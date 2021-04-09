Необычный Дюма и пиратские тайны: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель с африканскими корнями, который покорил Париж, а после – почти весь мир. Тайна богатейшего пирата XVII века. А еще – девять правил жизни от Муми-мамы, сверхбыстрый электрокар и рецепт очень вкусной утиной грудки. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Тайну богатейшего пирата помогли раскрыть арабские монеты XVII века"

В 1695 году пиратское судно "Причуда" (Fancy) захватило индийский "Ганг-и-Савай" – крупнейший из принадлежащих Великому Моголу Аурангзебу кораблей. Куш был огромным. Но практически сразу на разбойников, особенно на капитана Генри Эвери, открыли охоту все морские державы. Впрочем, эта кампания не увенчалась успехом – богатейший пират эпохи бесследно исчез.

Необычный Александр Дюма-отец: герой-любовник с африканскими корнями

В жизни он напоминал Портоса – героя одного из самых знаменитых своих романов. Это был громогласный, вечно иронизирующий над собой и окружающими, сластолюбивый во всех смыслах красавец, приехавший в Париж по примеру знаменитого гасконца д'Артаньяна с несколькими монетами в кармане прохудившегося камзола. Героя нашего рассказа в рамках проекта "Необычный писатель" звали Александр Дюма.

MG представила сверхбыстрый электрический родстер

Китайско-британская марка MG, принадлежащая концерну SAIC, представила концепт родстера под названием Cyberster. В компании подчеркнули: новинка ориентирована, прежде всего, на молодежную аудиторию. Публичный дебют модели должен состояться на автосалоне в Шанхае 21 апреля.

Муми-любовь: 9 правил жизни от лучшей сказочной мамы

Вот уже 75 лет люди по всему миру наслаждаются творениями финской писательницы и иллюстратора Туве Янссон, прославившейся серией книг о сказочных героях – муми-троллях. Ее книги переведены на 44 языка, и с каждым сезоном их популярность только растет. Настоятельно рекомендуем к прочтению как тем, кто только открывает для себя мир Муми-Дола, так и его давним почитателям.

Блюдо дня: утиная грудка под гранатовым соусом

Делимся рецептом изысканного блюда для торжественного ужина. Соус к нему делают на основе гранатового сиропа с добавлением зерен из свежеочищенного фрукта, отчего грудка выглядит на тарелке очень эффектно.

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Фото из открытых источников