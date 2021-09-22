Необычный ингредиент для пиццы вызвал бурное обсуждение и едва не поссорил юзеров

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь Reddit разместил в соцсети странный кадр, который стал предметом бурного обсуждения.

Мужчина живет в скандинавских странах, где и попробовал пиццу с необычным ингредиентом. В частности, начинка блюда - банан. "Я уверен, что людей, которые не живут в скандинавских странах, передергивает от вида пиццы с бананом. Что об этом думаете вы?" - спросил мужчина. Интригующий и интересный вид еды разделил пользователей на два лагеря.

Одни уверены, что это блюдо просто отвратительно и их просто пугает такое сочетание. Другие, в свою очередь, призвали юзеров не судить пиццу только по ее внешнему виду. Те, кто пробовал блюдо, отмечают, что это довольно вкусно, однако принять этого остальные пользователи не могут. Впрочем, бурное обсуждение продолжается, а пост уже собрал огромное число комментариев и множество лайков. -0-